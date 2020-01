Com medo da derrota, Bolsonaro não vai subir em palanques nas eleições municipais deste ano

O quadro político está cada vez mais complicado para o titular do Palácio do Planalto. A criação do seu partido, o Aliança pelo Brasil, não deslancha. É cada vez menor o prazo para que a nova legenda ganhe status oficial. Diante dessa situação, Bolsonaro tem dado sinais de que adotará a estratégia de se esconder durante a campanha eleitoral deste ano.

Bolsonaro teme que derrotas políticas em 2020 afetem negativamente sua reeleição em 2022. Por isso, anuncia que vai acatar a orientação de assessores e aliados mais próximos de não subir em palanques de candidatos a prefeitos.

É o que informam os jornalistas Daniel Carvalho, Gustavo Uribe e Thais Arbex em reportagem publicada nesta segudna-feira na Folha de S.Paulo.