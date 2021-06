Com jogos marcados para Cuiabá, Seleção da Bolívia tem 3 jogadores com Covid

A Federação Boliviana de Futebol confirmou neste sábado que três jogadores e um membro da comissão técnica da seleção de futebol da Bolívia testaram positivo para a Covid-19. Os casos surgem a dois dias da estreia da Bolívia na Copa América, contra o Paraguai, segunda-feira, em Goiânia. A Bolívia tem jogos marcados para a Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir do dia 18, próxima sexta-feira.

A seleção boliviana será a equipe que mais vezes irá jogar na Arena Pantanal, totalizando três confrontos: com o Chile, Uruguai e Argentina.

Em seu perfil no Twitter, a Federação Boliviana não revela quais são os atletas infectados pelo novo coronavírus. A delegação está no Brasil para a disputa da Copa América e havia realizado os testes na última sexta-feira.

O comunicado diz apenas que todos os infectados estão bem e já foram isolados do restante da delegação, que se prepara para a estreia na Copa América.

Todos os atletas e membros da comissão técnica foram submetidos a exames para detecção da Covid-19 na última sexta-feira, em Goiânia, local da partida da primeira rodada do grupo A.

A comissão técnica boliviana ainda não revelou se manterá os jogadores infectados ou se os substituirá por outros atletas. A Conmebol permite as mudanças, já que decidiu retirar o limite de cinco substituições por Covid-19 do regulamento da Copa América.

A alteração no regulamento aconteceu após o surto de Covid-19 na delegação da Venezuela, que desembarcou no Brasil quinta-feira. Doze venezuelanos testaram positivo para a doença, o que forçou a entidade sul-americana a permitir mais substituições nas listas.

De acordo com comunicado emitido pela Conmebol na sexta-feira, as seleções poderão fazer trocas na lista final de jogadores até mesmo no decorrer da competição, sem limite de mudanças, caso algum atleta fique positivo para Covid-19 nos testes realizados pela Confederação.

ARENA PANTANAL

A Arena Pantanal, em Cuiabá, receberá cinco jogos da competição, todos da primeira fase. A primeira delas será Colômbia e Equador, neste domingo (13) e última partida será Bolívia e Argentina, dia 28 de junho.