Com coronavírus, distribuidoras esgotam estoques de máscaras em SP e descendentes enviam produto para familiares na China

Membros da comunidade chinesa em São Paulo estão se organizando para enviar máscaras para familiares na China. Funcionários de farmácias, de distribuidoras de equipamentos médicos e dos Correios também relatam ao G1 que chineses e descendentes estão comprando caixas de máscaras descartáveis para enviar aos familiares que estão no país asiático.

Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia diz que não recomenda o uso de máscaras no Brasil, mas indica que cuidados de higiene sejam reforçados diante da ameaça do vírus. "No atual momento não é necessário usar máscara em São Paulo, porque a gente não tem aqui casos comprovados no país. Então não tem necessidade," afirma Marcos Antonio Cyrillo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).