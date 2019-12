Clientes se revoltam após apresentador guardar cupom no bolso

O sorteio de um veículo Volvo, modelo XC40, na última sexta-feira (30), gerou polêmica entre internautas e clientes do Shopping Estação, em Cuiabá. O carro é avaliado em quase R$ 180 mil.

Um vídeo divulgado pela empresa mostra o responsável pegando dois papéis, selecionando um deles e guardando o outro no bolso. A atitude gerou desconfiança entre as pessoas que acompanhavam o sorteio nas redes sociais.

As imagens mostram que uma criança é convidada a pegar um dos milhares de bilhetes que são jogados para cima. Ela pega um dos cupons e entrega ao responsável. Em seguida, é pedido a ela que pegue novamente outro papel.

O homem então seleciona um dos papeis e lê o nome da ganhadora do concurso: Rosicler Aparecida Miotto.

Após a transmissão, clientes lotaram de críticas a página do Instagram do shopping.

“Acho que merecemos explicações sobre este sorteio, no vídeo mostra claro a criança pegando um cupom onde o rapaz guarda e lê outro cupom”, disse uma mulher nas redes sociais.

“Essa trocadinha malandra aí não tem explicação. Cancelamento já”, pediu outra. “Tudo marmelada... Acham que os clientes são otários!”, afirmou outro cliente.

Outra cliente disse que faltou organização no sorteio. “Foi muita bagunça para troca dos cupons. Pouco tempo, poucos terminais. Do que adianta lançar no app e enfrentar filas... e filas. Muito mal organizado”.

O sorteio foi realizado entre clientes que adquiriram ao menos R$ 400 em lojas cadastradas no shopping. A cada R$ 400, o consumidor tinha direito a um cupom.

Shopping se pronuncia

Na postagem em que anunciou o nome da cliente vencedora do veículo, a direção do centro de compras se pronunciou e disse que o cupom que o homem guarda no bolso é, na verdade, um reserva. Este seria lido caso o primeiro sorteado não preenchesse as regras do sorteio.

Ainda disse que o sorteio é acompanhado por auditores do Ministério da Economia, “não havendo qualquer irregularidade na retirada do cupom reserva da maneira como ocorreu em nosso Shopping”.

Confira nota na íntegra

Prezados clientes, agradecemos os feedbacks e esclarecemos que o segundo cupom sorteado é o cupom reserva. O cupom reserva não gera qualquer expectativa de ganho de premiação.

De acordo com a legislação de promoções comerciais, o cupom reserva somente poderá ser utilizado em hipótese de desclassificação do cupom principal. Como esse não foi o caso da nossa promoção de Natal, já que o primeiro cupom sorteado contemplou todas as normas do regulamento, o cupom reserva foi devidamente descartado.

A apuração foi filmada do início ao fim e o promotor responsável pelo sorteio divulgou o primeiro cupom sorteado como sendo o vencedor do concurso.

Esclarecemos que todo o processo de sorteio é fiscalizado pelos auditores do Ministério da Economia, não havendo qualquer irregularidade na retirada do cupom reserva da maneira como ocorreu em nosso Shopping.

Para outras informações, seguimos à disposição de nossos clientes.