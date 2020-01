Clientes denunciam churrascaria de cantor após passarem mal em Cuiabá

A churrascaria Favo de Mel, que tem como um dos sócios o cantor Marrone, vem sendo alvo de denúncias por parte de vários consumidores que passaram pelo local na reta final de 2019. Segundo diversos relatos de pessoas que estiveram lá, entre o feriado do Natal (25 de dezembro passado) e o ano-novo (1° de janeiro) a comida consumida lá tem causado diarreia. Várias dessas reclamações tem sido feitas em um grupo do Facebook, intitulado “Aonde não ir em Cuiabá”.

Uma das denúncias vem do ex-secretário de Turismo, Luiz Carlos Nigro, que disse ter ido com familiares no local, no dia do Natal. Na ocasião, várias pessoas que estavam com ele, teriam passado mal após a refeição.

No relato feito por Nigro, ele cita que sua esposa começou a passar mal à noite e amanheceu na quinta-feira (26) vomitando. Seus filhos, segundo o ex-secretário, teriam sofrido os mesmos sintomas. Ele e familiares também teriam passado mal “ficamos internados tomando soro”, cita.

Em um relato, um rapaz diz que ele e a família teriam ido ao restaurante no dia 25 de dezembro e, desde então, todos passaram mal. Segundo ele, funcionários disseram que seria um “surto”.

“Eu e minha família, sete pessoas desde o dia 25. Ruim, com dor no estômago, vômito e diarreia. Cheguei de entrar em contato e uma pessoa me disse que era um surto na cidade, que tinha pessoas que nem comeram lá e estava com os sintomas. Pelo visto não né (...) o que não pode é continuar assim”, descreve parte do post, que teve mais de 500 curtidas e 100 comentários.

Já em outra publicação, um rapaz cita que foi com a namorada no estabelecimento na segunda-feira (30-12) e, desde então, ambos teriam contraido uma intoxicação alimentar, proveniente da comida do referido restaurante. “Eu passei meu réveillon ajoelhado no chão em frente ao vaso, vomitando mais de 15 vezes. Muito triste ver um estabelecimento de renome permitir que isso aconteça, eu era cliente assíduo e in(felizmente) não vou mais frequentar o local”, descreve.

Outro homem, que também foi ao estabelecimento, cita que teve intoxicação alimentar e outros sintomas, após comer na Favo de Mel. “No domingo 29 de dezembro eu e um amigo fomos jantar na churrascaria, aparentemente tudo certo, mas na madrugada de segunda-feira (30) acordei com vômitos, febre e muita cólica. Contrai intoxicação alimentar e meu amigo apresenta os mesmo sintomas”, cita outro cliente.

OUTRO LADO

Ainda, em respostas a veículos de imprensa da Capital, a churrascaria teria dito que o local passou por uma fiscalização feita pela vigilância sanitária, e que nesta, nada de errado foi encontrado.

A colaboradora do estabelecimento disse ainda que este “é um surto que acontece na cidade”, e que todos os funcionários deste restaurante almoçam e jantam lá e que se o problema fosse no estabelecimento, todos estariam passando mal.