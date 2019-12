Cleo sensualiza de biquíni na escada: 'choro é livre'

Cleo resolveu sensualizar nesta quinta-feira. A atriz postou no Instagram duas fotos em que aparece de biquíni em uma escada. "O choro é livre", escreveu a atriz, em inglês, na legenda da foto. A atriz revelou em entrevistas recentes que vem lutando contra a compulsão alimentar.

"A compulsão me acompanha desde que eu me entendo por gente. É um ciclo de compulsão, de depressão, de pressão, de olhar para si e entender formas de tratar com terapia, com pessoas acolhedoras e empáticas. Todo mundo tem suas dores. Temos que olhar para quem está do nosso lado. Eu tenho sorte, tenho muito apoio. Muita gente passa por coisas parecidas ou piores e não tem onde se apoiar", disse.