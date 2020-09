Chuva no Rio de Janeiro em um dia supera média do mês

Agência Brasil

O acumulado de chuva na cidade do Rio de Janeiro, das 18h de segunda-feira (21) às 6h de hoje (23), chegou a 114,3 milímetros (mm), 57% a mais do que a média para todo o mês de setembro, que é de 72,5 mm.

De acordo com o sistema Alerta Rio, os maiores índices pluviométricos foram registrados no Recreio dos Bandeirantes, na Grota Funda, na Avenida Brasil/Mendanha, na Barra/Barrinha e no Alto da Boa Vista.

Segundo a prefeitura, a cidade recuou do Estágio de Atenção para o de Mobilização às 8h e as sirenes do sistema Alerta Rio, ligadas em 17 comunidades, foram desligadas. A prefeitura alerta, entretanto, que o solo ainda está encharcado em diversas encostas e os cuidados devem ser mantidos.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que não há previsão de chuva forte para hoje, mas a cidade ainda registra algumas ocorrências relacionadas ao temporal de ontem. Há alagamentos no Jardim Maravilha, em Campo Grande, na Estrada do Rio Morto, em Vargem Grande, e no Muzema, em Rio das Pedras; queda de árvore na Estrada da Pedra Bonita e deslizamento na Estrada da Gávea Pequena.

Desde as 21h de segunda-feira, a Defesa Civil municipal registrou 107 chamados. Foram 41 ocorrências por ameaça de desabamento de estrutura, 32 para imóveis com rachadura e infiltração e 23 por ameaça de deslizamento de encosta. Os bairros com mais chamados foram a Tijuca, Campo Grande, Itanhangá, Vidigal, Alto da Boa Vista, São Cristóvão, Santa Teresa, Bangu, Todos os Santos, Freguesia, Guaratiba, Vargem Grande e Bangu.

O órgão fez 13 interdições, sendo 11 na região do Alto da Boa Vista, uma no Rio Comprido e uma na comunidade do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda.

A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) atuou para desfazer 43 bolsões d`água em diferentes pontos da cidade e limpou 606 caixas de ralos de escoamento das águas pluviais. Foi registra a queda de 40 árvores e a ressaca no mar levou lixo à praia no Leblon.

O Rio Morto transbordou em Vargem Grande, causando a interdição da Estrada Alceu de Carvalho.