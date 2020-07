Centros Odontológicos atendem apenas urgência, emergência e biópsia durante a pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, as equipes odontológicas que atuam nos sete Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s), nas três clínicas e em cerca de 40 Unidades de Saúde da Família (USF’s) de Cuiabá estão atendendo apenas casos de urgência e emergência, além de biópsia, nos horários de atendimento de cada unidade, seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde. A medida visa evitar a circulação e aglomeração de pessoas nesses ambientes para evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

Conforme a Nota Técnica nº 9/2020, do Ministério da Saúde, os procedimentos odontológicos “devem se restringir às emergências (que representam risco de morte e estão restritos à assistência em ambiente hospitalar) e às urgências”. O documento também preconiza a suspensão dos procedimentos eletivos dentre outras medidas a serem adotadas para prevenir a disseminação da Covid-19.

“A suspensão temporária de procedimentos eletivos e funcionamento dos serviços apenas para casos de emergência/urgência é uma estratégia que pode ser adotada em situações de pandemia para diminuir a circulação de pessoas e reduzir a execução dos procedimentos relacionados a um maior risco de transmissão”, diz trecho da nota.

Seguindo essa e outras normativas, para garantir a segurança tanto de pacientes quanto dos profissionais, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, no momento que não estão prestando atendimento direto ao paciente, devem permanecer a uma distância superior a dois metros da cadeira odontológica ou fora da sala de atendimento. Nesse caso, os profissionais ficam disponíveis para prestar apoio em outras atividades na unidade de saúde.

De acordo com o diretor técnico de Gestão na Saúde Bucal, Weverton Rayder, “mesmo diante da pandemia, a participação da Odontologia na Secretaria Municipal de Saúde, na gestão Emanuel Pinheiro vem sendo ampliada, bem como o acesso aos usuários. “Hoje temos quase 40 equipes odontológicas. A gestão Emanuel Pinheiro vem inserindo cada vez mais as equipes de saúde bucal nas equipes multidisciplinares. O cirurgião dentista, neste momento, vem ajudar também na orientação quanto à saúde bucal, quanto aos cuidados que se deve tomar frente à Covid-19. Nós estamos trabalhando duro nessa questão de orientação juntos aos pacientes, por exemplo, orientando a não dividir nem o creme dental com os familiares. A equipe de saúde bucal não vai medir esforços para dar um atendimento seguro, de qualidade tanto para o profissional que está atendendo quanto para os usuários”, afirma.

Estomatologistas seguem atendendo

O atendimento de biópsia — realizado por estomatologistas (profissionais que atuam na avaliação de lesões, visando prevenir, diagnosticar e tratar doenças de boca) — que faz parte dos serviços ofertados nos Centros de Especialidades Odontológicas, continua normalmente por ser de fundamental importância a agilidade no tratamento precoce de doenças. Atualmente, as unidades que desenvolvem biópsia, de forma agendada e por encaminhamento, são os CEO’s dos bairros Verdão, Dom Aquino, Pascoal Ramos, Planalto e Tijucal.

Durante a pandemia, as equipes odontológicas de Cuiabá estão trabalhando em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO-MT) e com o Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso (Sinodonto-MT), na construção de um protocolo de retorno das atividades eletivas, visando a biossegurança dos profissionais e usuários, adequações físicas, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s), capacitações especificas para atendimento, entre outros.

Apoiadores Contra o Covid-19

A Coordenadoria de Saúde Bucal de Cuiabá também implantou o projeto “Apoiadores Contra o Covid-19”, formado por 10 cirurgiões dentistas, que se disponibilizaram a visitar 105 unidades de saúde da rede municipal, independentemente de contarem ou não com serviços odontológicos, e fazer check-lists verificando quais as necessidades de cada uma, o que é feito conversando com respectivos os responsáveis técnicos.

Com base nas informações colhidas, os apoiadores realizam relatórios, fazem ofícios e atuam na resolução das questões junto a Diretoria de Atenção Básica, Secundária e Coordenadoria de Saúde Bucal. O objetivo do projeto é contribuir na superação deste quadro emergencial de pandemia para, além de padronizar as ações de acordo com as normas vigentes, orientar, mediar, informar e monitorar os trabalhos.

Para Weverton Rayder, a voluntariedade dos cirurgiões dentistas envolvidos no projeto é reflexo do “olhar diferenciado” que o prefeito Emanuel Pinheiro tem dado à Odontologia em sua gestão. “Ele tem dado uma atenção mais do que especial para a odontologia e os profissionais da rede já perceberam isso. E não tem outra forma de retribuir todo esse acolhimento que o prefeito teve a não ser ajudar, a doar nosso conhecimento, ajudar outras pessoas na triagem, no acolhimento, na coleta de exames… Isso foi uma ideia que partiu de forma natural. Não foi imposto por ninguém. Mesmo antes da nota técnica da Anvisa chegar, já tínhamos um grupo de dentistas dispostos a ajudar por conta da atenção que o prefeito Emanuel tem dado a Odontologia”, afirma o profissional.