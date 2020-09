Centro de Triagem completa dois meses com mais de 37 mil atendimentos

Redação

O Centro de Triagem Covid-19 completou nesta terça-feira (23.09), dois meses prestando atendimento exclusivo aos pacientes com suspeita ou confirmação da doença.

A estrutura montada na Arena Pantanal é uma ação do Governo de Mato Grosso criada para auxiliar os municípios da Baixada Cuiabana no enfretamento da pandemia no Estado.

A força-tarefa realizado pelos profissionais de saúde apresenta excelentes resultados. Os dados de atendimentos divulgados pela coordenação da unidade, mostram que durante dois meses de funcionamento (de 22 de julho a 22 de setembro), a unidade registrou um total de 37.081 atendimentos.

Do total, foram diagnosticados 6.709 casos positivos, 19.264 negativos e 11.108 pessoas foram consideradas suspeitas de estarem com a doença. Foram realizadas 2.828 tomografias - exame solicitado para avaliação dos pulmões dos pacientes infectados.

O tratamento precoce para os casos positivos e suspeitos foi realizado com consultas e entregas de remédios. A Farmácia do Centro de Triagem entregou 17.817 kits de medicamentos que foram receitados pelos médicos, após avaliação do quadro clínico de cada pessoa.

A secretária adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Caroline Dobes, que também faz parte da coordenação do Centro de Triagem Covid-19, explicou que o Governo de Mato Grosso trabalhou para tornar realidade este projeto e que a unidade superou o número de atendimentos previstos.

“O Governo do Estrado queria um espaço onde às pessoas pudessem receber o tratamento precoce com orientação e atendimento médico. Durante esses dois meses, trabalhamos intensamente. A Arena foi procurada e os pacientes suspeitos vieram aqui para realizar os testes. Nossa meta era atender 36 mil pessoas no período de 60 dias, mas ultrapassamos e atendemos 37 mil pessoas, ou seja, acreditamos que este projeto alcançou os seus objetivos”, explicou a gestora.

O resultado também refletiu positivamente nos hospitais que recebem pacientes para tratamento da doença. O diagnóstico antecipado conteve a propagação do vírus, reduziu a chance de agravamento dos casos e diminuiu o número de pessoas internadas nos leitos de enfermaria e nas Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs).

Isso pode ser comprovado com base nos dados que constam no mais recente Boletim Epidemiológico que mostra o panorama da Covid-19 em Mato Grosso. O documento aponta que a taxa de ocupação nas enfermarias é de 30%, com registro de 615 leitos disponíveis para internação. Com relação aos leitos de UTIs, a taxa de ocupação registra 61,19% e conta com 182 leitos disponíveis.

O impacto significativo foi confirmado pela diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Dourado, que também atua na linha de frente do combate à pandemia no Centro Triagem Covid-19.

“É muito significativo o resultado, pois os trabalhos realizados pelos profissionais auxiliaram na redução de aproximadamente 30% na taxa de ocupação dos leitos que recebem pacientes com Covid”, pontuou

O que diz à população sobre o atendimento

Os atendimentos oferecidos pela equipe de profissionais no Centro de Triagem Covid-19 foram considerados excelentes por quem buscou a unidade para realizar o teste do novo coronavírus.

Quem confirma é o senhor Rubens de Oliveira, morador do bairro Novo Mato Grosso, que procurou o Centro de Triagem para realizar o teste rápido e saber se contraiu a doença. Ele aprovou o atendimento recebido.

“Eu fui muito bem atendido, foi muito rápido e eficiente, foi 100%. Gostei muito, os profissionais estão de parabéns”, relatou

O senhor Waldeci Donizete Vicente, vendedor ambulante, morador de Várzea Grande, também procurou atendimento na unidade e elogiou o espeço.

“Eu Fui muito bem atendido, aqui tem uma equipe legal, sabe conversar bem com a gente, o atendimento aqui está aprovado”, avaliou.

O jovem Gilmar Bueno, morador do bairro Ribeirão do Lipa, fez o exame e testou negativo para Covid-19. A rapidez e agilidade no atendimento também foi percebida por ele.

“Bom, eu achei bem tranquilo, muito rápido e fui bem atendido. Até pensei que fosse demorar mais! Acabei de comentar aqui no WhatsApp com pessoas que eu conheço e falei que o atendimento é muito rápido, bom e bem tranquilo”, disse Bueno.

Tânia Vanessa de Almeida Costa, moradora do bairro Ilza Terezinha, levou a filha cadeirante para realizar, pela primeira vez, o teste do novo coronavírus. Ela classificou como positiva a ação do Governo de Mato Grosso em realizar um dia especifico para testar pessoas com deficiência física.

“Essa é uma ação maravilhosamente perfeita, excelente. O atendimento aqui está aprovado, a equipe de profissionais é muita atenciosa e eficiente. Essa é a primeira vez que tenho a oportunidade de realizar o exame do coronavírus, o resultado foi negativo”.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 800 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet, através do link: triagem.mt.gov.br, e 400 senhas presenciais, entregues no local, das 6h às 6h45.

A unidade conta com equipe de 20 médicos, que atendem adultos com sintomas leves da Covid-19. Para casos graves do coronavírus, as referências continuam sendo as unidades da Atenção Primária, que regulam pacientes para os Hospitais de Referência no tratamento da Covid-19.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.