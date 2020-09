Centro de Triagem atendeu mais de 600 pessoas

Redação

O Centro de Triagem Covid-19 registrou 612 atendimentos a pessoas com deficiência na segunda-feira (21), durante a programação que celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Realização de testes, consultas, entrega de cestas básicas, kits de higienização e cadeiras de rodas foram oferecidos.

Do total de atendidos, 71 pessoas com deficiência receberam o diagnóstico positivo para Covid-19 e outros 541 tiveram o resultado negativo para doença. Para iniciar o tratamento precoce, a farmácia da unidade entregou aos pacientes 144 kits de medicamentos receitados pelos médicos.

A ação faz parte do Programa SER Inclusivo, coordenado pela primeira-dama Virginia Mendes, em parceira com Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e o Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac) que juntos trabalharam para promover os serviços de saúde e ação social no Dia Nacional de Luta da Pessoas com Deficiência.

O secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve presente no Centro de Triagem para acompanhar os atendimentos. O gestor destacou que essa importante ação é realizada para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

“O Governo de Mato Grosso considera o dia 21 de setembro uma data muito importante. Por isso, estamos dedicando um dia especial a todas às pessoas com deficiência para ofertar um atendimento completo aqui no Centro de Triagem da Arena Pantanal, com entrega de kits de higienização, luvas, álcool, cestas básicas. É um dia especial, estamos muito felizes”, disse o gestor.

Tânia Vanessa de Almeida Costa, moradora do bairro Ilza Terezinha, levou a filha cadeirante para realizar pela primeira vez o teste do novo coronavírus. Ela classificou como positivo a ação do Governo de Mato em realizar um dia especifico para testar pessoas com deficiência física.

“Essa é uma ação maravilhosamente perfeita, excelente. O atendimento aqui está aprovado, a equipe de profissionais é muita atenciosa e eficiente. Essa é a primeira vez que tenho a oportunidade de realizar o exame do coronavírus, o resultado foi negativo, mas o médico já passou medicamento como forma de prevenção”.

A superintendente estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Tais Augusta de Paula, disse que diante do atual cenário da pandemia do novo coronavírus é importante promover essa ação de testagem dos deficientes. Ela destacou ainda que a atual gestão é comprometida e sempre promove atividades voltadas para atender pessoas com deficiência.

“Como estamos vivendo uma pandemia, não poderíamos deixar passar em branco essa data e decidimos trazer às pessoas com deficiência de Cuiabá e da Baixada para fazer a testagem e saber se estão infectadas, isso é muito importante. Precisamos lembrar que a maioria dessas pessoas fazem parte do grupo de risco e precisamos ofertar toda atenção para o público especifico. O diferencial dessa gestão é a humanização. O Governo de Mato Grosso faz questão de pensar em todos”, afirmou Tais.

Outro assistido no Centro de Triagem foi o senhor Abraão Gomes da Silva, que veio de Várzea Grande para trazer o filho. Os dois nunca tinham realizado o teste do coronavírus. Nas palavras os pacientes, o serviço prestado pelo Governo “é benéfico, nunca tinha passado por um processo desse, o serviço aqui é muito bom, se não fosse aqui eu não teria conseguindo pagar pelo exame, pois já gasto muito com o tratamento do meu filho”.

Dados gerais de atendimento

No período de 22 julho a 20 de setembro, Centro de Triagem da Covid-19 atendeu um total de 35.758 pacientes. Os dados atualizados foram divulgados nesta segunda-feira (21.09) pela coordenação da unidade.

De acordo com tabela de dados, foram diagnosticadas 6.500 pessoas com a Covid-19. Outros 18.396 tiveram resultado negativo e 10.812 foram considerados suspeitos de estarem com a doença. Além disso, foram realizadas 2.738 tomografias, importante exame de avaliação dos pulmões dos pacientes infectados.

A farmácia do Centro de Triagem da Covid-19 entregou aos pacientes 17.312 kits de medicamentos para o tratamento precoce da doença. Esses remédios foram receitados após realização de consulta com os médicos que atuam na unidade.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 800 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet, através do link: triagem.mt.gov.br, e 400 senhas presenciais, entregues no local, das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.