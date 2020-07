CDL de Várzea Grande realizará 4 mil testes em sistema drive-thru

Com a preocupação em ajudar a população, e contribuir de forma positiva na diminuição dos impactos causados pela Covid-19, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL), disponibilizará quatro mil testes de sorologia para detecção do Coronavírus, por meio do sistema drive -thru, no pátio da antiga Câmara Municipal de Várzea Grande, na avenida Castelo Branco, 2500 - Centro Sul.

O serviço irá funcionar no período de 20 ao 22 deste mês, das 09h às 17h. O valor do teste tem desconto para associados da entidade, e pode ser parcelado em até 3x no cartão de crédito. Para a realização do teste é necessário a apresentação de documento com foto para a ficha técnica.

Não é necessário descer do veículo para fazer o exame. Assim que o carro entrar, os enfermeiros passam todas as orientações e a ficha que precisa ser preenchida.

Segundo o presidente da CDL -VG, David Pintor, a expectativa é que todos os testes disponíveis sejam realizados, “neste momento em que a pandemia continua avançando em Várzea Grande, cresce a necessidade de realizarmos testes em massa para detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados.

O presidente complementa que, “o diagnóstico preciso e correto é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção, com tudo isso, também podemos contribuir com a população.”

O que: Testes em sistema drive-thru

Quando: 20/07 a 22/07.

Onde: Endereço para realização do teste: Pátio da antiga Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco, 2500 - Centro Sul.

Horário: 09h às 17h