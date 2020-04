Casos de Covid-19 avançam para 49 bairros de Cuiabá, aponta mapa

Victor Ostetti/MidiaNews

Cuiabá já tem 49 bairros com pacientes infectados pela Covid-19 até o dia 18 de abril, conforme o mapa feito pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. Até 8 de abril, eram contabilizados 26 bairros com casos confirmados do vírus. Em apenas 10 dias, o número quase dobrou. O Bairro Morada da Serra é o que mais possui pacientes com coronavírus, sendo seis casos confirmados. Em seguida está o Bairro Jardim Imperial, com cinco infectados, Bosque da Saúde, Duque de Caxias, Jardim Itália e Parque Atalaia, todos com quatro casos em cada. Até a quinta-feira (23), Cuiabá já havia registrado 108 casos de pacientes que testaram positivo para Covid-19. O relatório da Secretaria Municipal de Saúde aponta ainda que, até o dia 18, a Capital registrou 355 casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Deste número, 81 pacientes ainda aguardam o resultado para coronavírus. Mas dos outros 273 pacientes que já foram testados, 105 deram positivo para o vírus, sendo que 90 deles moram em Cuiabá.

Veja o mapa: