A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as mortes de Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos. Os corpos do casal foram encontrados na noite desta terça-feira (22) em um apartamento na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Matheus e Natália estavam no box do banheiro do imóvel. Os dois podem ter inalado o gás do aquecedor que fica no cômodo. As investigações estão sob responsabilidade da 14ª DP (Leblon). Investigadores permaneceram no imóvel até às 4h45 desta quarta, quando os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML) na Região central.