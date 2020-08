Casal de pinguins do mesmo sexo dá as 'boas-vindas' à sua primeira cria

Electra e Viola são dois pinguins fêmea que acabam de 'dar à luz' a sua primeira cria em comum. Os dois animais adotaram, incubaram e criaram um ovo de outro casal num dos maiores áquarios da Europa, reporta a NBC.



"Embora os casais do mesmo sexo sejam comuns em mais de 450 espécies, tanto em jardins zoológicos como na natureza, é a primeira vez que isto acontece no nosso aquário", divulgou o Oceanogràfic València, em Espanha, na sua página do Facebook.

"Bem-vindo ao mundo, pequenino", escreveu o espaço, que explica, ainda, que tudo começou quando os cuidadores de pinguins notaram que o par mostrava sinais de que estava pronto para se reproduzir, ao ter construído um ninho a partir de seixos. Depois de observar este comportamento, o aquário decidiu dar ao casal um ovo fértil para criar.



Electra e Viola não são o primeiro casal de pinguins do mesmo sexo a fazer manchetes internacionais ao longo dos últimos anos. Sphen e Magic, um "casal de pinguins gay" no Aquário Sea Life Sydney, na Austrália, receberam um segundo ovo para criar no ano passado, depois de terem conseguido criar o seu primeiro ovo em 2018.