"Carrasco" de Silval se aposenta no TJ; 10 vagas de desembargadores são abertas

O desembargador Alberto Ferreira de Souza protocolou seu pedido de aposentadoria junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele deixará o TJ a partir do dia 3 de março.

O desembargador assumiu uma cadeira no Tribunal de Justiça em 2009, em substituição a Shelma Lobardi do Kato. O magistrado, contudo, se notabilizou em 2015.

Atuando junto a 2ª Câmara Criminal do TJ, Alberto Ferreira é o relator da Operação Sodoma em 2ª instância. Era responsável por votos “duros” contra políticos do Estado. Por exemplo, nunca votou favorável à soltura do ex-governador Silval Barbosa e demais membros de sua organização criminosa.

Nos últimos meses, estava se afastando constantemente do Tribunal por conta de problemas de saúde. Em setembro de 2019, realizou uma cirurgia na coluna, que o afastou do cargo até janeiro deste ano. Ainda não retornou completamente às atividades.

VAGA

A vaga de Alberto Ferreira de Souza será preenchida por um juiz de carreira na categoria merecimento. A tendência é de que até o final de março ela seja preenchida.

Além da vaga de Alberto Ferreira de Souza, o Tribunal de Justiça deve eleger outros 9 desembargadores nos próximos meses. Isso porque, o pleno deve aprovar, no próximo dia 27, a criação de 9 novas vagas na 2ª instância.

Destas, 7 serão de juízes de carreira pelos critérios de antiguidade e merecimento e, outras 2, oriundas do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil.