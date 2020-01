Uma notícia deu o que falar na última semana e agitou a vida da dançarina e back vocal Braba, do grupo de pagode ‘La Fúria‘. Um vídeo pornô de 34 segundos vazou na web e rapidamente internautas passaram a espalhar que a garota seria a artista, por conta da semelhança. As informações foram publicadas pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Nas redes sociais, ‘Braba’ chegou a se manifestar, e também a elogiar a performance da garota em questão no vídeo. “Queria eu ter uma ‘raba’ daquelas e aquele desenvolvimento que aquela mulher tem”, disse, negando que seria ela no vídeo. Apesar disso, muitos internautas continuaram em dúvida.

A polêmica só teve fim porque Karoline Coutinho, modelo carioca, conhecida como ‘Pocahontas Carioca‘, assumiu ser ela no vídeo. Em entrevista ao colunista do UOL, Karoline, de 22 anos, diz que não se arrepende do vídeo e se revelou porque foi procurada por ‘Braba’, que estava com receio de que o vídeo prejudicasse sua carreira artística.