Campanha recebe cestas básicas arrecadadas na live da cantora Marília Mendonça

A campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus”, do Governo do Estado, recebeu 100 cestas básicas arrecadadas durante a live da cantora Marília Mendonça, por meio do programa Mesa Brasil Sesc. O show virtual foi realizado no início de abril e transmitido no canal no YouTube da cantora e no canal do Sesc Goiás.

Os alimentos serão repassados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que nesta pandemia sofrem ainda mais pela falta de renda.

A ação solidária do Governo é realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e liderada voluntariamente pela primeira-dama, Virginia Mendes.

A secretária-adjunta de Cidadania da Setasc, Rosi Porcionato, foi responsável por receber as cestas básicas e representar a responsável pela Pasta, Rosamaria Carvalho. Ela destacou a importância das parcerias que fazem crescer o número de beneficiados.

“Estamos entregando alimentos para o maior número de pessoas possível que conseguimos atender. Quanto mais doações recebemos de parceiro, mais famílias conseguimos ajudar. Agradecemos aos parceiros nessa iniciativa”, pontuou.

A campanha já está na segunda etapa e tem como meta distribuir mais de 100 mil cestas básicas nesta segunda fase. Em pouco mais de dois meses, a ação arrecadou mais de R$ 5 milhões em doações, recursos que serão revertidos na compra de mais cestas básicas.

Esses recursos, somados aos investimentos realizados diretamente pelo Governo de Mato Grosso, vão possibilitar a distribuição de aproximadamente 230 mil cestas básicas ao todo, em todo Estado, beneficiando famílias carentes nos 141 municípios, algo em torno de 1,150 milhão de mato-grossenses, tendo em vista que cada cesta é capaz de alimentar uma família com cinco pessoas em média.

Contribua

Se você quiser ajudar pode doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil, agência 3834-2, conta corrente número 1.042.810-0 (CNPJ 03.507.415/0009-00). Todas as doações serão revertidas para compra de cestas básicas.