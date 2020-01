Campanha de Combate à Hanseníase começa nesta quinta-feira (09) em Cuiabá

O último domingo do mês de janeiro foi instituído como o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase. Por este motivo, o primeiro mês do ano é considerado no calendário da Saúde como o mês de conscientização sobre a Hanseníase, época em que a Secretaria Municipal de Saúde realiza ações educativas, através da campanha “Janeiro Roxo”.

A campanha “Janeiro Roxo”, determinada pelo Ministério da Saúde, começará em Cuiabá nesta quinta-feira (09) e a abertura será na UBS Renascer, a partir das 07:30. Na ocasião serão passadas orientações sobre a doença para os pacientes da sala de espera.

Durante todo o mês de janeiro as Unidades Básicas de Saúde vão reforçar o reconhecimento dos sinais e sintomas da Hanseníase, intensificando a multiplicação do conceito para as famílias e a comunidade. O objetivo é diagnosticar e prevenir, pois a doença tem tratamento e cura. Quando a Hanseníase é diagnosticada tardiamente, pode provocar incapacidades físicas e deformidades visíveis.

Serviço:

O que: Abertura da campanha “Janeiro Roxo”

Quando: Quinta-feira, 09 de janeiro, às 7:30

Onde: UBS Renascer - Rua Rosário Oeste, s/nº - Pedregal