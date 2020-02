Câmara de Quatro Marcos deverá abrir CPI para apurar denúncia de superfaturamento na saúde

Divulgação

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos volta do período de recesso na próxima terça-feira (04), e deverá instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar denúncias de possíveis indícios de superfaturamento na secretaria de saúde, que é comandada pela Secretária Tayonara Cristiane Bitencourt da Silva.

Conforme a denúncia, os valores gastos com serviços gráficos pela Secretaria de Saúde somaram R$ 280 mil, somente em 2018, ano em que Mirassol d´Oeste gastou apenas R$ 50 mil, com serviços gráficos que atenderam todas as secretarias do município.

A denúncia foi analisada pelo à Comissão de Constituição e Justiça, que desde de maio do ano passado apresentou parecer favorável a abertura da CPI, e só agora, oito meses após, conseguiu coletar assinaturas suficientes, com a assinatura do vereador Francisco das Chagas de Souza.

O presidente da Câmara, vereador Renilso Senhorinho deverá colocar em pauta a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nesta primeira sessão ordinária do ano de 2020, que será realizada na próxima terça-feira, dia 04 de fevereiro a partir das 19 horas.

Assinaram favoráveis a abertura da CPI, os vereadores José Olímpio de Melo, Roberto Carlos de Moura, Francisco das Chagas de Souza (Chaquinha) e Jeferson Emauel Gomes Fernandes ( Jefão). Caso mantenham as assinaturas, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) deverá ser criada.