Câmara de Cuiabá tem 10 dias para dar posse a Oséas Machado

Divulgação

A Câmara de Vereadores de Cuiabá tem dez dias para dar posse ao vereador Oséas Machado (PSC) após a publicação da cassação do mandato do vereador Abílio Júnior (PSC), que foi publicado no Diário Oficial de Contas na última segunda-feira (9).

Agora, a Câmara irá notificar Oseias para que ele possa tomar posse. Na segunda-feira (9) Abílio já retirou todas as coisas do gabinete e os servidores lotados já foram exonerados.

A Resolução 006/2020 decreta a perda de mandato eletivo de Abílio por quebra de decoro parlamentar. "Fica decretada a perda do mandato do vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, cujo nome parlamentar é Abílio Júnior do partido PSC, por quebra de decoro parlamentar, de acordo com a decisão proferida pelo soberano plenário da Câmara Municipal de Cuiabá".

Conforme Oséas, que foi autor do pedido de cassação de Abílio, as atitudes agressivas do ex-vereador foram o que motivaram a ingressar o processo.

Abílio teve o mandato cassado na última sexta-feira (6) após uma longa sessão que durou cerca de 14 horas. Ele foi derretoado por 14 votos a 11.