Cadeia em MT tem surto de Covid

Divulgação

Trinta e dois reeducandos da Cadeia Pública de Barra do Garças (515 km de Cuiabá) apresentaram resultados positivos para o coronavírus (Covid-19), no final da tarde desta segunda-feira (01.02). Eles fizeram testes pelo método SUAB após apresentarem sintomas gripais. Um recuperando já havia testado positivo, no dia 27 de janeiro, e apesar de ter ficado isolado, houve manifestação de sintomas em 44 recuperandos.

Todos eles foram testados, mas 12 apresentaram resultados negativos. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) ressalta que todos já estavam isolados dos demais. Os que testaram positivo já receberam medicação prescrita por equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo adotado em casos de sintomas leves.

Em cumprimento a uma decisão judicial do dia 27 de janeiro, a unidade foi parcialmente interditada. Com isso, a Cadeia Pública de Barra do Garças não poderá receber novos presos pelo período de 15 dias.

Do total de 33 reeducandos com coronavírus, apenas um apresentou, além dos sintomas gripais, falta de ar, e precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Ele está sendo monitorado, mas sem necessidade de internação.

Segundo o diretor da Cadeia de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira, além de uma enfermeira e duas técnicas de enfermagem que atuam na unidade, a Secretaria Municipal de Saúde está dando apoio com equipe de saúde e medicamentos. “A unidade também liberou a entrega de medicamentos por familiares todos os dias”.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), enviou até o momento 125 testes rápidos para auxiliar na testagem dos demais reeducandos. Atualmente, a unidade conta com 231 pessoas privadas de liberdade. A Adjunta de Administração Penitenciária da Sesp-MT também encaminhou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras de proteção e álcool gel, e medicamentos.