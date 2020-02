BRB assina parceria com a Fecomércio de Tocantins

O Banco de Brasília dá, hoje (17), mais um importante passo em direção ao seu projeto de expansão nacional e de fortalecimento da instituição como banco de desenvolvimento econômico, social e humano. Agora, a instituição assina acordo de cooperação com a Fecomércio do Tocantins e passa a estar presente em nove estados.

Além do DF, o BRB atua em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Piauí, onde abriu um escritório de negócios, na cidade de Parnaíba, no mês passado.

A parceria com a Fecomércio do Tocantins prevê mais proximidade com as empresas dos setores de comércio, serviços e turismo naquele estado. O BRB vai oferecer condições especiais em produtos e serviços financeiros. Para tanto, terá um escritório de negócios na nova sede da Fecomércio, em fase de construção.

Desde setembro, o BRB tem firmado parcerias com diversos setores econômicos como parte de sua estratégia de expansão nacional. A ênfase tem sido as regiões do Centro-Oeste e do Nordeste.

Acordo semelhante ao que será assinado nesta segunda-feira já foi estabelecido com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e com a Fecomércio do DF e do Piauí.

“O planejamento estratégico do BRB em 2020 é focado na nossa expansão nacional por meio de importantes parcerias, além do lançamento, nos próximos meses, do nosso Banco Digital”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Segundo ele, o posicionamento é transformar a instituição, de fato, em um banco de fomento, de desenvolvimento econômico e social, com o objetivo de gerar emprego e renda e, de fato, fazer diferença na vida das pessoas.