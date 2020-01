Brasileiro é preso por defecar no Templo do Sol, em Machu Picchu

Seis turistas, quatro homens e duas mulheres, de diferentes nacionalidades (incluindo um brasileiro), foram presos no último domingo (12/1) em Machu Picchu, no Peru. Segundo autoridades locais, as pessoas danificaram o Templo do Sol, além de defecarem no local.

Na ocasião, cidadãos do Brasil, Argentina, Chile e França foram flagrados em uma área do Templo do Sol restrita por questões de segurança. De acordo nota oficial do chefe de polícia de Cusco, Wilbert Leyva, foi verificada “a fissura de um elemento lítico, que caiu de um muro e provocou uma fenda no piso” do local.

Além de depredar o ambiente, a direção regional de Cultura de Cusco afirmou ter encontrado material fecal no templo, o que comprovaria a que os turistas teriam defecado no Templo do Sol.

Segundo Leyva, o Ministério Público de Cusco está investigando o caso e, até então, os turistas responderão por crime contra o patrimônio cultural.