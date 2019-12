Botelho diz que votará contas de Taques na primeira sessão de 2020

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), afirmou que votará em 7 de janeiro as contas do ex-governador Pedro Taques (PSDB), referentes ao exercício 2018.

A data será a primeira sessão de 2020, já que os parlamentares não terão recesso desta vez por conta de uma série de matérias que não foram analisadas em dezembro.

“Vamos discutir isso na primeira sessão de janeiro, quando vai ser votado. O deputado Valdir Barranco pediu vista e tem cinco dias para devolver, mas isso só acaba na semana que vem. Como não teremos sessão, na primeira sessão de janeiro vamos apreciar essas contas, com certeza”, explicou.

Na última quarta-feira (18), o deputado Valdir Barranco (PT) impediu a votação do balancete de Taques. O petista decidiu paralisar a votação após ver uma série de parlamentares se colocarem contra a reprovação das contas. Subiram à tribuna para defender o tucano os deputados do PSDB, Wilson Santos e Carlos Avalone, além de Elizeu Nascimento (PSC), Max Russi (PSB) e Ulysses Moraes (DC).

O parecer do documento é pela reprovação, a pedido da relatora, Janaina Riva (MDB).

Em seu parecer, Janaina afirmou que o tucano, por diversas vezes, sequer seguiu as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e da própria Assembleia, que aprovaram suas contas em anos anteriores.

A deputada do MDB, que fez oposição na gestão de Taques, disse ter encontrado irregularidades nos planejamentos orçamentários, na gestão fiscal, entre outros. Somente na Previdência, foram mais de sete apontamentos. Ao todo, foram 21 apontamentos com faltas graves e gravíssimas.

Caso os deputados votem pela reprovação das contas, Taques pode se tornar inelegível.