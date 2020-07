Botelho diz que subestimou a doença

Com bastante dificuldade em respirar, o deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), participou rapidamente da transmissão da sessão extraordinária de forma remota desta terça-feira (14) para falar de sua internação.

“Eu cometi alguns erros, subestimei a doença. Fiz exame de covid dia 26 de junho. Quando foi uns dias depois comecei a ter sintoma de sinusite, todos os anos eu tenho. Achei que fosse. Tomei remédio, passou. Na quinta-feira chegou o resultado, deu negativo. Entendi que estava correto e continuei tomando o tylenol no fim de semana. Senti algo diferente no sábado passado, parecendo uma corrente elétrica vindo do pé até a cabeça”, disse Botelho.

O parlamentar está internado no em um leito semi-intensivo do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele revelou durante a sessão que está com 50% dos pulmões comprometidos.

Neste fim de semana, apareceu intercorrências, tive febres, calafrios, tive muita febre

“Percebi que tinha algo errado. Liguei para o dr. Carretoni. Estava em Chapada, ele pediu para eu vir a Cuiabá. Me examinou e disse que eu estava com os sintomas do Covid, mas eu não sentia nada, apenas um peso na cabeça. Já entrei com o kit covid, a azitromicina não surtiu efeito. Marcou exame para segunda-feira (13). Neste fim de semana, apareceu intercorrências, tive febres, calafrios, tive muita febre, não baixava de 40 graus. Uma tomografia detectou que já eu estava com mais de 50% dos pulmões comprometidos”, declarou.

O resultado do novo exame ainda não foi divulgado, mas os sintomas e a tomografia apontam a alta probabilidade do parlamentar estar infectado com o novo Coronavírus.