Botelho aparece em vídeo de Romário curtindo o Carnaval; veja

Divulgação

Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi publicado no Instagram do senador Romário (Podemos) mostra o presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho (DEM) curtindo o Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O parlamentar aparece no Camarote da Itaipava – espaço exclusivo para convidados - no momento em que a Escola Acadêmicos do Salgueiro desfilava na avenida.

A gravação foi feita na segunda-feira (24), último dia de desfiles das escolas do grupo especial do Rio.

Veja o vídeo: