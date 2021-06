Bope mata 4 bandidos e recupera R$ 164 mil roubados no interior

Divulgação

A Polícia Militar matou quatro bandidos e recuperou R$ 164.731,25 do dinheiro de roubo às cooperativas Sicredi e Sicoob, na semana passada, em Nova Bandeirantes.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entrararam em confronto com os suspeitos do crime na tarde desta quinta-feira (10). os quatro homens baleados foram levados para o Hospital Municipal de Nova Bandeirantes, mas não resistiram aos ferimentos.



Os policiais do Bope foram chamados pela equipe da Força Tática, depois de virem que uma camionete branca fugiu assim que o motorista avistou a barreira policial, retornado com o veículo pela Estrada Procomp.



A equipe da barreira foi atrás dos suspeitos e avistaram as pessoas abandonado o carro, correndo em direção à mata. A Força Tática acionou o Bope, que deu apoio imediato, bem como as demais viaturas da operação.



A Força Tática retornou com a camionete abandonada para o ponto da barreira. Os policiais então coletaram as informações e foram em busca dos suspeitos no meio da mata.