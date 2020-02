Bolsonaro volta a fazer gesto de “banana” a repórteres

Mateus Maia/Poder360 - 15.fev.2020

O presidente Jair Bolsonaro reagiu mais uma vez com críticas à imprensa neste sábado (15.fev.2020) ao ser questionado sobre uma obra na biblioteca do Palácio do Planalto para abrigar uma sala de trabalho para a primeira-dama, Michele Bolsonaro.

Apoiadores que o esperavam na saída do Palácio da Alvorada seguiram as falas e também criticaram repórteres. Por fim, o presidente mostrou novamente uma “banana” aos jornalistas.

Ao ser questionado se a reforma prejudicaria o acervo da biblioteca, Bolsonaro respondeu: “Vocês só se preocupam com besteira. Nenhum livro vai embora. Vai ficar tudo lá. A primeira-dama faz 1 trabalho de graça para o Brasil todo. Ao invés de vocês elogiarem, vocês criticam? Tenha a santa paciência.”

Veja a íntegra (4min11seg):

Logo em seguida, os apoiadores endossaram sua posição aos gritos de “mito, mito, mito”. O presidente se dirigiu até o carro oficial, subiu na lateral e voltou ao assunto.

“A minha esposa faz 1 trabalho para as pessoas deficientes de graça. Arranjei 1 lugar para ela trabalhar la na Presidência porque é melhor, fica mais perto dos ministros para despachar. E a biblioteca tem uma pequena diminuição. Estão descendo a lenha porque a biblioteca vai diminuir”, afirmou.

Ainda sobre o veículo, Bolsonaro repetiu o gesto que fez em 8 de fevereiro, quando se irritou com a imprensa e mandou “uma banana”. À época, a justificativa foi que, segundo ele, a mídia não tem cumprido o seu papel e faz fofoca. Desta vez, pela crítica e falta de elogio às ações de sua mulher: “Quem age dessa maneira merece uma outra banana.”

Mais uma vez a fala foi intercalada por vozes de apoiadores que vão até o palácio para vê-lo: “Essa imprensa suja, isso é 1 lixo”.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro preside o conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado “Pátria Voluntária”, composto por 12 ministros e 11 membros da sociedade civil, entre eles, a cantora Elba Ramalho e a mulher do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Rosangela Moro, além da irmã do ministro Paulo Guedes (Economia), Elizabeth Guedes.