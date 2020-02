Bolsonaro vai à praia no Guarujá e posa para foto com policiais militares

Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro foi na manhã desta 3ª feira (25.fev.2020) à praia no Guarujá, litoral do estado de São Paulo, onde atraiu dezenas de apoiadores. A ida foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, num vídeo de 31 minutos e 5 segundos.

Usando a camisa do Goiás, Bolsonaro tirou fotos com populares e cumprimentou policiais militares que estavam de serviço. Posou para uma foto com os oficiais –todos de braços cruzados. O deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), que viajou junto com o presidente, também apareceu na imagem.

Defensor da polícia desde os tempos em que exercia mandato como deputado federal, Bolsonaro ainda não fez declarações sobre o motim de parte dos agentes do Ceará, que já dura desde a última 3ª feira (18.fev). Os homicídios neste período dispararam. Houve mais de 120.

A repercussão do caso ficou mais forte quando o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado ao tentar furar bloqueio dos policiais com uma retroescavadeira. Há receio de que as paralisações ganhem força e se espalhem para outros estados.

Na praia, Bolsonaro fez uma brincadeira sobre futebol. Citou o Palmeiras, clube do qual é torcedor.

“O Palmeiras esse ano vai ser bicampeão mundial, está falando ali”, disse rindo. “Vou avisar aqui: Felipe Melo, vou te entregar a faixa. Esse ano, bicampeão mundial para o Palmeiras, hein. Vamos vingar o Flamengo”, afirmou.