Bolsonaro publica foto ao lado de Moro e lembra apoio durante a Vaza Jato

Sergio Lima/Poder360

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (25.abr.2020) em seu Twitter que esteve ao lado do ex-ministro Sergio Moro durante o que ficou conhecido como Vaza Jato. Na foto publicada, Bolsonaro aparece abraçando Moro no desfile do 7 de Setembro.

Mensagens entre procuradores e membros da força-tarefa da Lava Jato começaram a ser publicadas no início de junho pelo The Intercept e outros veículos. O caso ficou conhecido como Vaza Jato.

Sergio Moro e Deltan Dallagnol tiveram o conteúdo de conversas atribuídas a eles na série de reportagens. Os 2 contestam a autenticidade das mensagens, mas não indicam os trechos que seriam verdadeiros e falsos.

Nesta 6ª feira (24.abr), o ex-ministro pediu demissão do cargo por ser contrário à substituição do comando da Polícia Federal.

Na saída, acusou o presidente de querer interferir em investigações da PF. Bolsonaro negou que tenha agido para ter acesso às informações sigilosas e blindar ele e sua família.

Em pronunciamento para rebater as acusações, o presidente declarou: “Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros. A confiança tem que ter dupla mão”.