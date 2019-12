Bolsonaro defende uso de terras indígenas na criação de gado para diminuição do preço da carne

Este ano, durante um evento em uma aldeia Pareci, em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, os ministros da Agricultura e do Meio Ambiente defenderam, em conversa com



também defende outras intervenções em terras indígenas, como a retomada do traçado original da rodovia BR-158, no trecho que atravessa Mato Grosso e corta a reserva indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante. Este ano, durante um evento em uma aldeia Pareci, em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, os ministros da Agricultura e do Meio Ambiente defenderam, em conversa com Mauro Mendes , o desenvolvimento da agropecuária em terras indígenas do Estado, algo que já ocorre em algumas regiões. Mauro Mendes também defende outras intervenções em terras indígenas, como a retomada do traçado original da rodovia BR-158, no trecho que atravessa Mato Grosso e corta a reserva indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante.

Leia a reportagem da Folha na íntegra:

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu nesta quinta-feira (19) a criação de gado em terras indígenas para reduzir o preço da carne no país. Ele afirmou que pretende incluir a regulamentação da agricultura e pecuária comerciais em terras indígenas na proposta de liberação da atividade de mineração.



A ideia inicial era que a proposta fosse enviada ao Poder Legislativo em setembro, mas acabou sendo adiada para o próximo ano. "O preço da carne subiu. Nós temos de criar mais bois aqui, para diminuir o preço da carne e eles podem criar boi", disse o presidente na entrada do Palácio do Alvorada.



Em novembro a inflação oficial teve aumento de 0,51%, puxada pela alta da carne. O produto sofreu uma disparada com o aumento das exportações para a China. O avanço das áreas de pecuária e de agricultura no Centro-Oeste e no Norte contribuem com o desmatamento na floresta amazônica.



Na entrada da residência oficial, o presidente cumprimentou dois indígenas e defendeu que eles tenham o direito de arrendar as suas terras para a agricultura, o que hoje não é permitido. "O índio vai poder fazer em sua terra o que o fazendeiro faz na dele", disse. "Se quer pegar a sua terra e arrendar para alguém plantar soja ou milho, faça isso, respeitando a legislação nossa", acrescentou.