Bolsonaro almoça com presidente do Uruguai e fala em flexibilizar Mercosul

Sérgio Lima/Poder360 - 3.fev.2021

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta 4ª feira (3.fev.2021) que busca reunir Alberto Fernández (Argentina), Mario Abdo Benitez (Paraguai) e Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguai) no fim de março em um encontro informal de representantes do Mercosul. A declaração foi feita no Palácio do Planalto, depois de almoço informal com o presidente do Uruguai.

“[Foi] tratado com o presidente do Uruguai e o nosso ministro Ernesto Araújo [Relações Exteriores] uma possível reunião dos 4 presidentes do Mercosul, possivelmente para o final de março”, disse Bolsonaro a jornalistas. Segundo ele, se confirmado, o encontro será realizado em Foz do Iguaçu (PR).

Bolsonaro e Lacalle Pou trataram no almoço desta 4ª feira (3.fev) da flexibilização de negócios do bloco, no Palácio da Alvorada.

“Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também sobre a possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países“, declarou o presidente brasileiro.

“O próximo passo neste mundo moderno é a flexibilização para que cada país, ainda pertencendo [ao Mercosul], possa avançar“, disse Lacalle Pou,

Também fizeram declarações a jornalistas os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

“O Uruguai é país essencial na nossa parceria dentro do Mercosul, com uma visão muito semelhante à nossa e que queremos levar para o encontro dos 4 presidentes“, disse Ernesto.