Bissexual, Geisy Arruda revela que perdeu a virgindade aos 13 anos

Geisy Arruda está com tudo! A musa que sempre aparece em cliques quentes e polêmicos nas redes sociais, resolveu revelar aos seguidores e fãs através de uma pergunta no Instagram, que perdeu a virgindade com 13 aninhos de idade.

Questionada sobre a virgindade, ela respondeu: “Foi com 13 anos. Foi no meu primeiro namorinho. Foi ótimo”, disse ela. Vale lembrar que há pouco tempo atrás, a modelo revelou com mais detalhes ao Uol, como perdeu a virgindade.

Perdi com um rapaz que eu namorava e de quem gostava muito. Ele era mais velho do que eu, que tinha 13 anos. Na hora eu não sabia muito bem o que fazer. Ele foi muito carinhoso, querido, e até me deu umas dicas do que fazer. Foi muito engraçado”, disse Geisy.

Ele falou: “Quando você for chupar, pensa que é um sorvete de que você gosta”, disse a escritora sobre a sua primeira transa. A beldade também revelou que adora coisas grandes.