Bicheiros condenados pela Justiça marcam presença na Sapucaí

A Marquês da Sapucaí será palco para o desfile de 3 bicheiros condenados pela Justiça Federal por corrupção ativa. A informação é de reportagem publicada nesta 2ª feira (24.fev.2020) pelo jornal O Globo.

Marcelo Petrus Calil, presidente de honra da Viradouro, desfilou no último domingo (23.fev). Anísio Abraão David e Ailton Guimarães Jorge desfilam nesta 2ª pela Beija-Flor e pela Vila Isabel, respectivamente.

Operação Furacão

Em 2007, a Polícia Federal deflagrou a operação Furacão para investigar a exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. O processo foi julgado em 1ª Instância em março de 2012. Calil, Anísio e Guimarães foram condenados na ocasião.

Todos aguardam em liberdade o julgamento em 2ª instância.

O pai de Calil, Antonio Petrus Kalil, também foi condenado na operação. Turcão, como era conhecido, morreu em janeiro do ano passado.

Além dos bicheiros, outro alvo da Justiça desfilou na Sapucaí nesse domingo (23.fev), de acordo com a revista Veja. Francisco Manoel de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, chegou a ser preso em decorrência da Operação Furna da Onça.

O braço da Lava Jato no Rio de Janeiro investiga esquema de propina no Departamento de Trânsito no Estado. Em janeiro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para que Chiquinho cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

O político tenta reaver seu mandado de deputado estadual.