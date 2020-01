Bebê de um ano tem útero rompido após estupro coletivo em Tefé

Uma menina de apenas um ano de idade foi estuprada em casa por dois menores de idade no município de Tefé, a 552 quilômetros de Manaus. O caso aconteceu nesta terça-feira (21), após os pais da criança deixarem a menor com a avó enquanto saíam para trabalhar. Enquanto era cuidado pela avó, os dois menores, que são parentes da vítima, passaram pela residência, no momento provável em que tenha havido o abuso sexual. A Polícia investiga se uma terceira pessoa pode ter participado do abuso.

De acordo com o Conselho Tutelar do Município, a criança foi levado ao hospital do município e vai passar por cirurgia para recompor as partes íntimas e o sistema reprodutor. Um dos suspeitos, de acordo com o Conselho, já possui passagem pela Polícia por outro caso de abuso semelhante.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Tefé.