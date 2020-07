Barreira sanitária atendeu 3.728 pessoas no sábado

De acordo com o relatório da Vigilância Sanitária de Cuiabá, o quarto dia de barreiras sanitárias, realizado no sábado (11), registrou o atendimento a 3.728 pessoas, nos quatro pontos que receberam a instalação das estruturas. Conforme o documento, no período das 8h às 17h, 1.773 veículos foram abordados pelos servidores envolvidos na operação.

Desse total, apenas cinco pessoas necessitaram de encaminhamento para uma unidade de saúde, por apresentarem sintomas da Covid-19.

Na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, passaram pela barreira 560 veículos, sendo 521 carros/caminhonetes, três caminhões, 34 motos, dois micro-ônibus/vans/ônibus. Somados todos eles, 1.159 pessoas foram atendidas somente na MT-251.

Na Rodovia Helder Cândia (MT-010), a chamada Estrada da Guia, foram 468 veículos, divididos em 435 carros/caminhonete, um caminhão, 27 motos, cinco micro-ônibus/vans/ônibus. Ao longo do dia, 1.008 pessoas foram atendidas pelos servidores da Vigilância Sanitária.

Já na BR-163/364, na saída para Rondonópolis, a abordagem alcançou 378 veículos, sendo 347 carros ou caminhonetes, três caminhões, 21 motos, sete micro-ônibus/van/ônibus. A bordo dos veículos, foi computado o atendimento a 853 ocupantes.

Por último, pela barreira instalada na rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), saída para Santo Antônio do Leverger, passaram 367 veículos, os quais 314 eram carros/caminhonetes, dois caminhões, 47 motos, quatro micro-ônibus/vans/ônibus. No total, 708 pessoas receberam atendimento nesta estrutura.

As barreiras sanitárias acontecem na rodovia federal BR-163/363/070 (saída para Rondonópolis), na MT-040 (estrada para Santo Antônio do Leverger), na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251, estrada para Chapada dos Guimarães) e na Rodovia Helder Cândia (MT-010, que liga Cuiabá ao Norte do estado). As intervenções funcionam até o próximo dia 14, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Nas abordagens são efetuados a aferição da temperatura corporal dos condutores e passageiros de veículos, aplicação de um questionário junto aos condutores e passageiros, e desinfecção dos pneus dos veículos com cloreto de benzalcônio. Caso a pessoa apresente sintomas da Covid-19, é orientada a procurar assistência médica em uma unidade e saúde mais próxima ou na rede privada.