Barranco e Enelinda disputarão para serem candidatos pelo PT

O deputado estadual Valdir Barranco e a ex-vereadora por Cuiabá, professora Enelinda Scala irão disputar internamente a vaga de candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT). As pré-candidaturas foram registras junto ao Diretório Estadual da sigla no final da tarde de sexta-feira (28), prazo final estabelecido pelos dirigentes petistas.

Agora, a direção do PT terá até o dia 8 de março para definição de quem será o aclamado para representar o partido na disputa.

Nessa disputa interna, a tendência é de que o nome de Barranco seja o escolhido pelo partido, uma vez que o mesmo já foi referendado pela corrente majoritária do PT. O deputado faz parte do campo político Construindo um Novo Brasil (CNB), que hoje possui quase 70% do poder de decisão do grupo. Já Enelinda faz parte do Coletivo Graúna.

“A CNB, que é o grupo majoritário, sempre foi a maior força. Vamos trabalhar para que as demais forças estejam conosco e o PT unido. Se for outro candidato, estaremos juntos como sempre estivemos. Agora é hora de sentar e discutir”, declardisse Barranco, após ter o nome apontado como escolhido pela CNB.

Valdir Barranco teve o nome referendado por petistas de expressão, como a deputada federal Rosa Neide (PT), o ex-deputado federal, Carlos Abicalil (PT) e o presidente da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso (CUT/MT), professor Henrique Lopes, que vem a ser o primeiro suplente da vaga do parlamentar pré-candidato. Ambos integrantes da CNB.

Tanto Rosa Neide quanto Carlos Abicalil tiveram os nomes cogitados para entrar na disputa pela cadeira de senador, mas abdicaram das aspirações em prol do deputado estadual.