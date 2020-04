Barbudo ataca Moro e afirma que ex-ministro foi irresponsável e se preocupou com projeção pessoal

Três dias após o pedido de demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o deputado federal, Nelson Barbudo (PSL), criticou duramente o ex-juiz da Lava Jato. Para o parlamentar, mais do que decepcionante, as declarações demonstram que ele está mais preocupado com uma projeção pessoal do que com a manutenção de um rumo promissor para o país.“Desde o momento em que ele, de forma totalmente irresponsável, foi à mídia para anunciar sua saída, fui tomado por uma enorme decepção com a postura do senhor Sérgio Moro. De forma pensada, premeditada, ele escolheu o momento mais difícil da história do Brasil para buscar mais uns segundos de autopromoção”, afirma o deputado ao avaliar o episódio, uma vez que a postura do ex-juiz na condução dos processos decorrentes da Operação Lava Jato demonstrava outra coisa.



Barbudo destaca que, antes de qualquer coisa, é preciso se recordar da diferença entre alguém que é eleito e alguém que é nomeado. “O povo brasileiro, de forma contundente, escolheu para conduzir os destinos do país o Capitão Jair Bolsonaro. Foram mais de 50 milhões de votos, uma campanha duríssima, em que até contra a vida do nosso presidente atentaram. Ele foi eleito, já o senhor Moro foi nomeado, escolhido pelo presidente para ser um dos seus auxiliares”.



Outro ponto levantado pelo deputado pesselista trata dos fatos trazidos à tona por Moro após o pronunciamento do presidente, em que Bolsonaro comprovou que o ex-ministro agia apenas seguindo seu projeto pessoal e não o que o eleitor escolheu. “As conversas por ele apresentadas à mídia, que supostamente deveriam provar o que ele disse, mas não provam nada, foram calculadamente por ele pensadas, como tudo o que ele fez. Moro tem um projeto de poder e ele não passa pela vontade democrática da população”.



Ao aprovar a postura de Bolsonaro, que de forma firme, na visão do parlamentar, desmentiu Moro e demonstrou a união em torno de seu governo, o parlamentar salienta que as propostas para a recolocação do Brasil nos trilhos do desenvolvimento foram reafirmadas. “Este episódio deixou isso claro. O projeto consagrado nas urnas, escolhido como o melhor para a população, segue em frente e seguirá. Nele não há espaço para vaidades, há apenas muito trabalho para quem quer ajudar”.



Para o deputado, algumas posturas de Moro dentro do Ministério da Justiça, como a nomeação da cientista política Ilona Szabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), revogada após a revelação de que muitas das suas posições são contrárias ao desejo da maioria da população, agora podem ser analisadas.



“Moro sempre foi contra pautas que nos são muito caras, como a liberdade de cada cidadão de se defender de ações criminosas, e até mesmo a liberdade de ir e vir, com uma portaria que autorizou a polícia a agir contra a população durante esta pandemia. Estou muito decepcionado com ele, mas o Brasil, como uma democracia forte, que escolheu Bolsonaro como seu líder, seguirá”, finalizou.



Contraponto



Curiosamente, as falas de Sérgio Moro foram no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro era quem estaria agindo de forma a atingir seus objetivos pessoais, já que estaria, em tese, interferindo politicamente na Polícia Federal.



Saída de Moro



O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou o seu pedido de demissão do governo Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã desta sexta-feira (24). Em seu forte pronunciamento, ele pontuou que a mudança na chefia da Polícia Federal foi uma interferência política, confirmada pelo próprio chefe de Estado; elogiou os governos do PT e PMDB, que não interferiram nas investigações, como foi o caso da Lava Jato e disse ter ficado sabendo da troca apenas durante esta madrugada.



Segundo moro, desde o fim do ano passado, houve uma pressão do presidente Jair Bolsonaro em fazer trocas nas equipes da Polícia Federal. "Não havia nenhum motivo. No caso do Rio de Janeiro, ele quem queria sair do cargo, portanto nós concordamos na promoção da troca, com substituição técnica, indicada pela polícia. A única pessoa que eu indiquei, foi o Valeixo, não é meu papel nomear superintendentes".



"Eu sempre disse ao presidente que não tinha problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas preciso de uma causa, um erro grave. No entanto, o que eu vi, é que ele estava fazendo um trabalho bem feito", explicou Moro. Ele ainda acrescentou que "uma troca destas, seria uma violação da promessa de carta branca. Isso deixa claro que houve uma interferência política dentro da instituição, o que abala um pouco a minha imagem, mas também da governo".



O ministro ainda continuou pontuando que "isso não aconteceu durante a Lava Jato (nos governo do PT e PMDB), a despeito de todos problemas de corrupção que houve". Moro ainda disse que havia a intenção do presidente em trocar outros superintendentes, como no Rio de Janeiro e Pernambuco, sem que fosse apresentada uma causa.



Moro fez uma comparação da situação com o período em que conduziu os processos da Operação Lava Jato como juiz: "Imaginem se durante a própria Lava Jato, ministro, diretor-geral, presidente, a então presidente Dilma, o ex-presidente, ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento?", questionou.



"Na quinta-feira (23), houve esta insistência, eu disse que seria uma interferência política e ele confirmou isto. Para evitar uma crise, durante uma pandemia, sugeri um nome, mas não obtive resposta. Não sei qual será a escolha, foi ventilado o nome de um delegado que passou mais tempo no congresso do que na ativa", continuou o ministro.



Moro revelou que, após pressões para que saisse, Maurício Aleixo disse que seria melhor ele sair para que fosse realizada uma substituição adequada. "Nunca voluntariamente, mas decorrente de uma pressão".



"Fiquei sabendo da demissão durante a madrugada e não assinei este decreto. Em nenhum momento houve pedido formal de exoneração. Depois, me comunicou que, ontem a noite, recebeu uma ligação de que sairia como exoneração a pedido e se ele concordava. Falou: 'vou fazer o que?'. Fui surpreendido, achei que isto foi ofensivo. A Secom afirmou que sim, mas isso não é verdadeiro", acrescentou.



Moro explicou que esta atitude seria uma forma de Bolsonaro o ver fora do cargo e comentou que existiram outras divergências entre os dois, mas que foram sempre resolvidas.



Palavras do presidente



O presidente Jair Bolsonaro rebateu, no fim da tarde desta sexta-feira (24), as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o acusou de interferir politicamente na Polícia Federal. O chefe de Estado disse se sentir triste com a situação, pontuou não ser verdadeira a fala de que queria interferir nas investigações e, na parte mais forte do discurso, pontuou que Moro queria ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro.



Em um dos pontos mais fortes do discurso, Bolsonaro afirmou que Sergio Moro aceitaria que Maurício Valeixo fosse demitido em novembro. “Você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o sr. me indicar para o Supremo”, teria dito o ex-ministro, em conversa com o presidente.



Bolsonaro disse também que nunca pediu a Moro que o blindasse em qualquer tipo de investigação. "Lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender, dentro de uma legalidade, não o faz".



Durante a manhã, em um café com os ministros, Bolsonaro teria adiantado a todos o que estava por vir. "Hoje vocês vão conhecer alguém que não me quer na cadeira de presidente. Não dei nomes, mas relatei isto para os meus ministros durante a manhã".



"Hoje eu disse para todos, que iriam conhecer esta pessoa (...) O senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu tenho um Brasil! (...) Tenho enfrentado acusações contra a minha família e aqueles que estavam do meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Não tenho que pedir autorização para ninguém", disse o presidente.