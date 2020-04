baneis prevê que aulas no DF só devem retornar em junho

Divulgação

Apesar do fim da quarentena está previsto para o dia 13 de abril, segundo o último decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que a expectativa é de que as aulas só retornem em junho.

A declaração foi dada durante entrevista na manhã de terça-feira (31). A medida ainda não é uma decisão oficial, mas é a previsão devido ao avanço de infecções do novo coronavírus no DF. O pico de infecções na cidade está previsto para a segunda quinzena de abril.

A capital já conta 354 casos confirmados e 3 mortes. Os dados são da manhã desta quarta-feira (01), 21 novos casos em relação aos números divulgados na noite de terça-feira (31).

Algumas escolas já retomaram as atividades regulares em plataformas on-line desde segunda-feira (30). Mas em outras instituições, principalmente do ensino público, ainda não existem muitas certezas sobre como irão acontecer as atividades remotas, a Secretaria de Estado e Educação do DF (SEEDF) espera transmitir aulas pela televisão, na TV Justiça, e na plataforma Moodle.