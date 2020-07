Uma babá de 32 anos denunciou um médico por racismo. O caso foi registrado na quinta-feira (23), em um condomínio de luxo do bairro Jardim das Américas, em Cuiabá.

Conforme informações, a vítima trabalha como babá de uma família e havia descido com os filhos dos patrões e um cachorro para a área de lazer.

Ao brincar com as crianças e o cachorro, da raça Jack Russell Terrier,

o médico, que não teve o nome revelado, e fazia caminhada na pista do condomínio, se aproximou alterado, gritando e insinuando que o cão poderia atacá-lo.

Primeiro, ele disse que o cão, de porte pequeno, precisava de uma focinheira. Depois, direcionou-se para a babá e disse: “Você não merece ficar aqui, sua vagabunda! Sua preta!”. Ele ainda a mandou ir embora do lugar.

Assim, a babá pegou as crianças, o cão e voltou para a casa onde trabalha. Logo depois, o médico a seguiu e tentou intimidá-la. Ela contou o ocorrido ao patrão, que foi imediatamente conversar com o médico. Porém, ele continuou alterado e com as acusações.

Segundo relato da babá, esta não seria a primeira atitude racista do médico. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.