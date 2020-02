Aviões da FAB partem hoje para buscar brasileiros na China

Enilton Kirchhof/ Agência Força Aérea

Dois aviões reservas da frota presidencial partem na tarde desta quarta-feira (05) para buscar o grupo de brasileiros que está na região de Wuhan, na China, cidade epicentro da epidemia do novo coronavírus.

Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a previsão é que as aeronaves decolem ao meio-dia de hoje e cheguem à China na madrugada de sexta-feira (07).

Ainda não está definido o tempo necessário para inspeção e embarque dos passageiros. O desembarque em solo brasileiro deve ocorrer na manhã de sábado (08).

Os aviões fazem escalas em Fortaleza (CE), Las Palmas (Ilhas Canárias, Espanha), Varsóvia (Polônia) e Ürumqi (China), antes de pousar em Wuhan. No retorno, elas farão o mesmo trajeto em sentido contrário, com desembarque direto em Anápolis.

A tripulação de voo será acompanhada por equipes médicas do Ministério da Saúde e do Instituto de Medicina Especializada da Força Aérea Brasileira.

Quarentena de 18 dias

Todos os repatriados ficarão na Base Aérea de Anápolis (GO), localizada a 55 km de Goiânia, que será o local da quarentena. O isolamento deve durar, no mínimo, 18 dias.

Ainda de acordo com o ministro, quem apresentar qualquer sintoma de infecção passará por avaliação médica no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

As duas aeronaves reservas utilizadas para a repatriação de brasileiros fazem parte da frota presidencial, nos quais o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não costuma viajar. Cada uma tem capacidade para 30 passageiros.

Cada um dos brasileiros teve que preencher um formulário com as informações sobre as medidas segurança para quarentena. O documento contém medidas como isolamento em quartos individuais, necessidade de aferição, 3 vezes ao dia, dos dados vitais, além de coleta de amostras respiratórias.

Os repatriados não terão direito a visitas durante a quarentena.