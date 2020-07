Avenida Fernando Corrêa da Costa é totalmente revitalizada

Uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, a Avenida Fernando Corrêa da Costa está sendo totalmente revitalizada. Em aproximadamente 9km de exntesão, será realizada a troca de iluminação, nova sinalização, recapeamento do asfalto e revitalização do canteiro central em toda sua extensão, da praça dos Motoristas ao Complexo Viário Walter Rabello, popular Trincheira do Tijucal. A ação é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, executada pela Secretaria de Obras Públicas, por meio do programa Minha Rua Asfaltada.

“Até bem pouco tempo, a Fernando Corrêa era uma avenida mal cuidada, com iluminação amarela, doentia, não mostrava o glamour, a beleza e a imponência desse grande corredor comercial da nossa capital. Agora, com a nossa ação, com a minha determinação de dar todo o toque, todo o cuidado, todo amor pela nossa cidade, nós estamos promovendo a revitalização completa, dando vida a Fernando Correa da Costa. Dessa forma, cuidando com todo amor e todo carinho, de cada cantinho da nossa cidade, nós vamos transformando Cuiabá numa cidade cada vez mais linda e muito melhor para se viver”, comentou o prefeito de Cuiabá.

Todo o trabalho é desenvolvido sem a necessidade de fechamento completo da avenida. Dessa forma, a Pasta orienta os condutores que trafegam pelo local a redobrar a atenção e observarem a sinalização, pois as interdições acontecem apenas nas faixas em que a equipe estiver atuando.

A obra foi iniciada na altura da Praça dos Motoristas, chegando, até o momento, no encontro com o viaduto Jornalista Clóvis Roberto, popularmente conhecido com viaduto da UFMT. Atualmente, uma equipe de operários realiza a atividade de sinalização horizontal e vertical, ao longo de toda a extensão que já recebeu o recapeamento.

No trecho entre a praça dos Motoristas e o viaduto Jornalista Clóvis Roberto, mais conhecido como viaduto da UFMT, por meio da atuação do setor de iluminação pública da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), foram instaladas 212 luminárias do tipo LED, nos 53 postes existentes

Anteriormente, a Prefeitura de Cuiabá já havia executado o mesmo serviço no trecho situado entre o trevo de acesso à rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040) até a Ponte do Coxipó e também na Av. Cel. Escolástico.

Os canteiros centrais também serão totalmente revitalizados. As palmeiras imperiais serão substituídas por ipês coloridos. Também serão trocados todos os abrigos de ônibus por estruturas mais modernas, com mais qualidade e comodidade aos usuários do transporte coletivo

As ações fazem parte do programa Minha Rua Asfalta que, além de levar para os bairros obras de pavimentação, também atua na recuperação completa das vias.