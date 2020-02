Aumento de casos de coronavírus na Europa leva a adiamento e cancelamento de viagens

Divulgação

A aposentada Maria de Lourdes ia aproveitar o início da baixa temporada para viajar ao exterior. A ideia era fazer um tour pela Europa, no mês de março. Mas com o aumento dos casos de Coronavírus pelo mundo, em especial em alguns países como Itália e Espanha, ela preferiu mudar de planos.

E não é só a Maria de Lourdes que está preocupada com o Coronavírus. Os viajantes já estão optando por mudar as rotas ou pedir o adiamento das viagens para locais onda há casos confirmados da doença. Regina Barros, gerente de uma operadora de turismo que atua em várias cidades do país, falou sobre o assunto.

Regina disse, ainda, que a operadora está orientando os clientes a não viajarem para locais com casos confirmados e estão sugerindo roteiros alternativos como países da América do Sul ou mesmo dentro do Brasil. E para quem já comprou, a orientação é o diálogo para resolver.

O Procon de São Paulo orienta que os consumidores que compraram passagem aérea ou pacote turístico com destino para Itália, ou outro país que tenha casos comprovados de pacientes infectados com o vírus, devem procurar o Procon do seu estado, caso decidam cancelar ou adiar a viagem em razão da preocupação com o Coronavírus. Nessa hipótese, que não tem previsão legal, é necessário negociar com a empresa que não pode se recusar a oferecer alternativas ao consumidor.