Aulas da 3ª Etapa do Programa Qualifica Cuiabá 300 já começaram

As aulas da 3ª Etapa da 2ª Edição do Programa Qualifica Cuiabá 300 começaram no início dessa semana nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Nos espaços são oferecidos cursos de confeiteiro (Cras Pedregal e Praieiro), padeiro (Cras Tijucal e Dom Aquino), salgadeiro (Cras Nova Esperança e Novo Colorado), mestre de obras (Cras Dom Aquino) e confeccionador de bolsas em tecido (Cras Planalto).

Para as unidades dos bairros CPA e Novo Colorado, as aulas dos cursos de jardineiro e salgadeiro, terão a data do início anunciada em breve. No Albergue Miraglia, que oferecerá capacitação para pintor de obras, as aulas devem começar no dia 03 de fevereiro. As atividades estão sendo ministradas nos três turnos (manhã, tarde e noite), com uma média de 20 participantes em cada turma.

Essa é a 2ª edição do programa, idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, sendo realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Nesse segundo ano a ação apresenta algumas novidades. O número de vagas em relação ao ano passado mais que dobrou, subindo de 1,2 mil para três mil vagas destinadas a pessoas em vulnerabilidade social.

Outra inovação é a inclusão da população imigrante (venezuelanos, haitianos, entre outros) e da população em situação de rua no grupo prioritário. Para participar é preciso possuir registro no Cadastro Único, porta de entrada para os programas sociais, e ter o Número de Inscrição Social (NIS).

As aulas são ministradas pelos 14 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e os dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), além da disponibilização de cinco carretas móveis equipadas, três a mais em relação a 1ª edição, para determinados cursos irem até os bairros, cumprindo uma das exigências da Prefeitura que é de levar os cursos até os bairros para facilitar o acesso.

Os cursos oferecidos foram divididos em três etapas, sendo que a primeira encerrou as atividades no dia 13 de setembro e a segunda no dia 18 de novembro. Agora, serão capacitadas cerca de 400 pessoas, com término previsto para o dia 17 de março desse ano.

“Essa edição está mais completa com o acesso aos cursos voltados também aquelas pessoas que deixaram seus países, por diversas razões, atrás de oportunidade e não podemos fechar os olhos para essa realidade. A marca da nossa gestão é de cuidar das pessoas, pensar nelas e essa edição do Qualifica traduz isso muito bem”, elencou a primeira-dama, Márcia Pinheiro.