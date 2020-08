Atrativos turísticos de Nobres são reabertos seguindo medidas de segurança

REDAÇÃO

A partir desta sexta-feira (07.08), vários atrativos voltam a funcionar em Nobres (a 123 km de Cuiabá). Medidas de segurança serão estabelecidas para evitar a propagação da Covid-19 e dar mais segurança aos turistas.

"Este é um momento muito importante para o turismo de Nobres e de Mato Grosso, que estão retomando as atividades com todos os protocolos de segurança. Os atrativos estão preparados, mas é importante também que os turistas façam sua parte, seguindo todas as recomendações e protocolos de biossegurança", comenta o secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Daniel Martins, apenas os estabelecimentos que tiveram condições de aderir às normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) serão abertos. “É importante ressaltar que o nosso turismo nunca foi de massa, mas mesmo assim, o funcionamento será gradual e com as normas de segurança necessárias”, enfatiza.

O Mirante do Cerrado, o Reino Encantado, o Aquário Encantado e a Lagoa das Aráras funcionarão apenas com o agendamento e 70% da capacidade. Além disso, será aferida a temperatura dos visitantes e todos deverão manter distância dos demais. Todos devem usar máscara, exceção feita ao momento em que estiverem na água, mas sem aglomeração.

Os guias de turismo, por outro lado, tiveram treinamentos com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (Sebrae) para garantir mais segurança e proteção neste momento.

Para poder usufruir de algum destes passeios é importante entrar em contato com alguma agência para verificar a disponibilidade.