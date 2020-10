Atendimento pode ser realizado em várias unidades

Redação

Os cidadãos que precisam realizar algum serviço presencial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) em Cuiabá e Várzea Grande podem fazer o agendamento para atendimento na Arena Pantanal ou escolher alguma das demais unidades da Autarquia nas duas cidades.

Na Arena Pantanal o atendimento pode ser agendando no período das 8h30 às 16h. Além da Arena, o Detran-MT também está com atendimento, por agendamento, nos Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, com horário das 12h às 20h; no Goiabeiras Shopping, das 12h às 20h, e na Galeria Itália Center, das 9h às 17h.

Quem optar por agendar o atendimento em Várzea Grande, a 5ª Ciretran, que fica no bairro Ipase, está atendendo das 8h às 16h, com serviços de Veículos. Já no Várzea Grande Shopping estão os serviços de Habilitação, com atendimento ao público das 10h às 18h.

O Detran-MT reforça que todos os cidadãos que estavam com o atendimento agendado para a sede da Autarquia, em Cuiabá, estão sendo remanejados para a Arena Pantanal.

A sede do Detran está passando por obras de revitalização, acessibilidade e sinalização viária para melhoria do atendimento ao público.

Como agendar o atendimento

Para agendar o atendimento presencial, basta entrar no site oficial do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br). Na página principal, aparece uma mensagem de tela (pop up) sobre o AGENDAMENTO.

O usuário deve clicar e, na página seguinte, deve preencher os campos obrigatórios com o nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular, e-mail para contato e escolher a unidade a qual pretende realizar o serviço, bem como a data e o horário.

Para encerrar, basta confirmar “não ser um robô” e clicar em “agendar”, ao fim do cadastro.

Abaixo, a lista dos serviços que podem ser realizados de forma presencial por agendamento:

Habilitação

- Primeira habilitação;

- Troca para definitiva;

- Segunda via;

- Renovação de CNH;

- Alteração de dados;

- Mudança de categoria;

- Adição de categoria;

- Registro de estrangeiro;

- Entrega de CNH;

- Emissão de Certidão de Condutor;

- Indicação de condutor infrator;

- Entrega de CNH recolhida;

- Abertura de processos para Permissão internacional para dirigir - PID;

- Entrega de PID;

- Atendimentos à CFCs de Cuiabá;

- Coleta de imagem (foto).

Veículos

- Primeiro emplacamento;

- Vistoria;

- Transferência de Propriedade;

- Transferência de Município;

- Transferência de Jurisdição;

- 2ª Via CRV;

- Inclusão ou baixa de gravame;

- Comunicação de Venda;

- Cancelamento de Comunicação de Venda;

- Alteração de Características;

- Mudança de Categoria;

- Substituição de Motor;

- Baixas de Veículos;

- Troca de placa - PIV Mercosul.