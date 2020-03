Assembleia Legislativa de MT vai gastar R$ 4,6 milhões com garçons e zeladores

Mesmo com um gordo quadro de funcionários efetivos e comissionados, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso decidiu que vai torrar nada menos do que R$ 4.619.997,96 com serviços de garçons, copeiras, zeladores e auxliares administrativos terceirizados pelo período de um ano.

Para isso, firmou um contrato com uma empresa de terceirização, a Grabin Obras e Serviços Urbanos, com sede em Toledo, no Paraná.

Com os vultosos recursos serão contratados, pelo período de 12 meses: 10 copeiras, 20 garçons, 18 recepcionistas, 40 auxiliares administrativos, 20 zeladores e 5 supervisores.

O contrato foi assinado, no dia 3 de fevereiro, pelos deputados estaduais Eduardo Botelho e Maxi Russi, presidente e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, respectivamente.

Os novos funcionários terceirizados devem servir os 24 deputados que já recebem um gordo salário de R$ 25 mil e outros R$ 65 mil de verba indenizatória por mês.