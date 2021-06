"As pessoas vão lembrar que a gestão Emanuel foi um divisor de águas no saneamento básico", diz prefeito ao inaugurar estação de tratamento

Rogério Florentino - Olhar Direto

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) quer ser lembrado como o homem que virou a página do sistema de saneamento de Cuiabá. Em ato de inauguração de Sistema de Tratamento de Água, na região do Coxipó, na manhã desta quinta-feira (17), o prefeito ressaltou investimentos de R$ 100 milhões no sistema que beneficiará 155 mil pessoas e chegou a se comparar ao ex-presidente da República Juscelino Kubitschek.

"Quando fiz uma vistoria na ETA Sul, eu entrei em um reservatório e me senti um pingo no oceano. Me senti um JK Cuiabano, de tanto orgulho que fiquei. Muita gente me perguntou o que era a gravação da campanha e hoje está sendo entregue. Isso aqui reserva milhões de litros para ajudar pessoas dessa região. As pessoas vão reconhecer a história, sem paixão política partidária, goste de Emanuel ou não goste, se ele faz, se ele não faz, eles vão lembrar. As pessoas vão lembrar que a gestão Emanuel foi um divisor de águas para o antes e depois de Emanuel na universalização do saneamento básico da capital", disse o prefeito.



A Estação de Tratamento de Água já abastece 86 bairros sem intermitência. O Sistema Sul de Abastecimento conta com 607 quilômetros de redes e levou regularidade no fornecimento de água tratada regiões como o Parque Cuiabá e o Santa Terezinha.



Tendo entrado em operação em 2020, o SAA Sul já distribuiu mais de 30 bilhões de litros de água às famílias cuiabanas e foi inaugurado oficialmente pela Prefeitura e a Águas Cuiabá nesta quinta-feira. O local da ETA é no loteamento Jardim dos Pinheiros, próximo ao Clube da Caixa, na região do Coxipó.