Artesanato na Praça fortalece rede de mulheres e garante geração de renda

Variedade em tapetes, crochês, doces e pratos típicos levaram o colorido do artesanato à Praça Ipiranga, nesta sexta-feira (14). O encontro faz parte do calendário do projeto Artesanato na Praça, que vem acontecendo pelos principais pontos da Capital e reúne dezenas de artesãs.

A proposta conta com apoio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e traz visibilidade ao trabalho das profissionais, ampliando a saída de produtos, expostos em um local com alto fluxo de pessoas ao longo do dia.

De acordo com a titular da Pasta, Débora Marques, o projeto foi retomado em setembro de 2019, para intensificar as ações voltadas ao setor. “É muito importante tanto para os profissionais, quanto para os consumidores, que possamos fortalecer um trabalho da nossa terra, que represente nossa cultura.”

Ela reforça que a garantia do espaço contribui para a geração de emprego e renda, especialmente em períodos de crise econômica, quando os números do trabalho formal despencam e essa se torna a única fonte de recursos para muitos cidadãos.

Para a fundadora do grupo de artesãs, Jacy Proença, é importante destacar ainda a função social do trabalho, que confere autonomia às muitas mulheres, ao mesmo tempo que se apresenta como solução para complementar o orçamento familiar em diversos lares.

“Sabemos que no Brasil é alto o índice de mulheres presas a relacionamentos abusivos por falta de independência financeira. Então, por meio desta ação, nós conseguimos fortalecer o papel da mulher na sociedade, mostrar que ela é capaz”, finaliza.