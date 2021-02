Argentina detecta 2 variantes do coronavírus vindos do Brasil

Variantes do Amazonas e Rio de Janeiro

Isac Nóbrega/PR

O ministro da saúde da Argentina, González García, declarou no Twitter, nesta 2ª feira (8.fev.2020), que encontrou duas variantes do coronavírus em 4 viajantes que saíram do Brasil.

Segundo o ministro, uma das cepas já havia sido encontrada no Amazonas, enquanto a outra é advinda do Rio de Janeiro.

O governo argentino ainda não informou se pretende fechar fronteiras com o Brasil. Até o momento, Alemanha, Colômbia, Espanha, França, Marrocos, Peru e Turquia seguem com fronteiras fechadas para viajantes do Brasil.

A Argentina está vacinando a população com a vacina russa Sputnik V desde 29.dez.2020. No momento, o país segue com um total de 1.980.347 casos e quase 50 mil mortes.